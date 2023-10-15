Солтмурад Бакаев назвал «Родину», идущую на 14-м месте, лучшей командой Первой лиги

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев, находящийся в данный момент в аренде в «Родине», заявил, что его нынешняя команда — лучшая по игре в Мелбет Первой лиге, а также, что во многих матчах им просто не везёт. Напомним, «Родина» идёт на 12-м месте в чемпионате, у команды 17 очков после 14 туров.

«Кто лучший в ФНЛ по игре? Мы. Нам не повезло с «Шинником», могли много забить, но сами пустили четыре. Не повезло с «Тюменью» — вели 2:0, но упустили победу. С «Кубанью» пропустили на последней минуте, хотя могли все заканчивать в первом тайме. Мы доминировали во всех матчах», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Последний матч «Родина» провела в рамках 14-го тура Первой лиги с «Акроном» из Тольятти. «Акрон» одержал минимальную победу со счётом 1:0. После результата данного матча «Родина» расположилась на 12-м месте, у команды 17 очков после 14 туров чемпионата.