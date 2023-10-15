Александр Соболев рассказал, кого из игроков знает в сборной Кении

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев в преддверии товарищеского матча с национальной командой Кении рассказал, кого знает из футболистов африканской сборной.

«Подготовка проходит как обычно перед игрой, ничего необычного. О Кении ничего не знаю, только то, что было на теории. Знаю ли кого-то? Только Маньяна, который в «Тоттенхэме» играл. Больше никого не знаю.

Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, нам и Кении логистически удобнее. Но это не моя забота. Моя забота — выходить играть в футбол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, товарищеский матч Россия — Кения состоится завтра, 16 октября, в Анталье (Турция). Начало встречи — в 19:00 мск.