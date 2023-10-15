Карпин: состояние Джикии не отличается от прошлого — он сыграет с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия примет участие в товарищеском матче с национальной командой Кении.

«Джикия сыграет. Если не он, то кто. Какие центральные защитники у нас ещё есть?

Его дела с контрактом? Пересуды и разговоры не знаю, у кого и с кем ведутся. Я о чём с ним буду говорить? Вроде, его состояние не отличается от того, что было ранее.

Игровая практика влияет на вызов в сборную. Джикия? До этого же играл. Важно, как играть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Кения состоится завтра, 16 октября, в Анталье (Турция). Начало встречи — в 19:00 мск.