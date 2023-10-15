Солтмурад Бакаев объяснил, почему пошёл на сокращение зарплаты при переходе в «Родину»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев, находящийся в данный момент в аренде в «Родине», объяснил почему принял решение о переходе, несмотря на сокращение зарплаты.

«Правда ли, что потерял в деньгах при переходе в «Родину»? Ну да. Потому что я хочу играть в футбол. Что сделаешь, пришлось на это пойти, но я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что хорошо поработав, я буду зарабатывать больше», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024. Футболист в общей сложности провёл 70 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» и «Спартак». В текущем сезоне он сыграл за казанцев один раз в чемпионате и дважды в Кубке России.