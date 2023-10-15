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Карпин: возрастной критерий вызова в сборную? Решаю, как бог на душу положит

Карпин: возрастной критерий вызова в сборную? Решаю, как бог на душу положит
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, является ли возраст критерием для вызова в сборную.

«Возраст? Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет. Кокорину 32 например. Какая разница? Кузяев вызывается, потому что через год-два будет 31-32. Мы завтра захотим и будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября в 19:00 по московскому времени. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.

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