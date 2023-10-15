Сестра Роналду: 857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду написала пост в «Инстаграме» *, где высмеяла возможные удары португальца плетью.

«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала Авейру в «Инстаграме» *.

Скриншот с социальной сети Кати Авейру.

В последние дни Криштиану Роналду оказался вовлечённым в спорный эпизод. Сообщалось, что игрока «Аль-Насра» могут приговорить в Иране к 99 ударам плетью за то, что он обнял и поцеловал иранскую художницу Фатиму Хамами после матча Азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом» (2:0).

Этот жест в Иране считается супружеской изменой. При этом суды страны посчитали, что Криштиану Роналду женат на Джорджине Родригес, что не соответствует истине.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.

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