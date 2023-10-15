Норвегия — Испания: Холанд в стартовом составе своей команды на матч отбора на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы A встретятся сборные Норвегии и Испании. Игра пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Сборная Норвегии: Нюланд, Рюэрсон, Эстигор, Мелинг, Страндберг, Эдегор, Берге, Эурснес, Берг, Холанд, Бобб.

Сборная Испании: Симон, Ле Норман, Лапорт, Гарсия, Карвахаль, Гави, Родри, Фабиан Руис, Фати, Торрес, Мората.

После пяти матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании набрала 12 очков и занимает второе место в группе A. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Норвегии заработала десять очков и располагается на третьей строчке.

В марте сборные Испании и Норвегии уже встречались в матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре испанцы одержали разгромную победу со счётом 3:0.