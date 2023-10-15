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Жоау Феликс — о «Барселоне»: счастлив там, где нахожусь сейчас

Жоау Феликс — о «Барселоне»: счастлив там, где нахожусь сейчас
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Нападающий «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Феликс заявил, что хорошо чувствует себя в каталонском клубе.

«Как видите, я счастлив там, где нахожусь сейчас. Я чувствую себя хорошо и уверенно. Сейчас действительно хороший момент. Самое сложное — поддерживать хороший игровой уровень, что мне не удавалось делать в последние сезоны в «Атлетико». Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить свои не самые сильные стороны. Да, сейчас я счастлив и отлично проводу время», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

Напомним, ранее «Барселона» арендовала Феликса у мадридского «Атлетико». Сообщалось, что руководство каталонского клуба довольно футболиста и намерено сохранить его в команде.

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