Ибрагимович: я создал Леау. Его промах пяткой в матче с «Ньюкаслом» был гениален

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о вингере итальянского клуба Рафаэле Леау.

«Кто лучше — Златан или Леау? Златан создал Леау. Если говорить о промахе пяткой Леау в матче с «Ньюкаслом», это было гениально. Если ты пытаешься так забить, ты гений. Его удар пяткой и пятка Белотелли несопоставимы. Вот почему Леау на поле, а Балотелли на трибунах», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ибрагимович завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Последним клубом шведского футболиста был «Милан». Во время профессиональной карьеры Ибрагимович играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».