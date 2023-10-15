Андрей Лунин рассказал о конкуренции с Кепой Аррисабалагой в «Реале»

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о конкуренции с вратарём Кепой Аррисабалагой, который перешёл в мадридский клуб из «Челси» на правах аренды.

«Я делаю то, что должен. Все решения принимает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем, мы делаем одну и ту же работу. Посмотрим, что будет, сезон длинный. Мы соревнуемся, но только на поле. Всё в порядке, так всегда происходит, когда в команде появляется новый вратарь. Так же, как однажды приехал и я. Новые люди приходят, но мы всегда должны быть командой», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.

Напомним, в августе текущего года вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал Кепу у «Челси» до конца сезона.