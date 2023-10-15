Булыкин: лучший тренер первой трети сезона в РПЛ? Явно не Абаскаль

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, тренеры каких команд, по его мнению, показали себя лучше всего за первые 11 туров Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о шансах «Краснодара» удержаться на первой строчке чемпионата.

«Ивич — лучший тренер первой трети РПЛ? Да, можно выделить Ивича. Отмечу наставника «Крыльев» Игоря Осинькина. Явно не Гильермо Абаскаля (смеется). Можно выделить главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Он хорошо работает с российскими футболистами. В других клубах несколько россиян, а в «Локо» все россияне. Так же, как и в «Крыльях». Выделю этих специалистов.

Сможет ли «Краснодар» удержаться на первой строчке в РПЛ? «Краснодар» до зимней паузы вряд ли будет на первом месте в РПЛ. Все уже будут рядом, и «быки» могут не удержаться. А после зимней паузы «Краснодар» точно не останется на первом месте", — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Напомним, в данный момент «Краснодар» под руководством Владимира Ивича возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 11 играх. «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля расположился на 6-й строчке — у красно-белых 17 очков в 11 встречах. «Локомотив» Михаила Галактионова занимает четвёртое место, набрав 19 очков в 11 турах.