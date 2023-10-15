Надежда Смирнова признана лучшим игроком финала Кубка России в составе ЖФК ЦСКА

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Полузащитница женского ЦСКА Надежда Смирнова признала лучшим игроком финального матча Кубка России в составе армейского клуба.

Матч «Зенит» — ЦСКА, прошедший на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершился победой футболисток московской команды со счётом 4:1. Смирнова оформила дубль в этой встрече.

Лучшей в составе «Зенита» стала футболистка Габриэла Гживиньска, забившая единственный гол санкт-петербургской команды в этом матче.

Напомним, ЦСКА второй раз подряд стал обладателем Кубка России среди женских команд. В финале прошлого розыгрыша турнира футболистки ЦСКА тоже обыграли «Зенит» (2:1). Женская команда ЦСКА является трёхкратным обладателем Кубка России. Ранее московский клуб завоевал трофей в 2017 году, обыграв в финале «Чертаново» со счётом 1:0.