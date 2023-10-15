Мостовой: слова Карпина? Мне очень смешно, правду никто не любит

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Мне просто очень смешно. Где Карпин увидел здесь критику? Просто никто не любит правду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Карпин заявил, что ему смешно от слов Мостового про то, что совмещение работы в сборной и «Ростове» неприемлемы. Наставник команд также уточнил, что когда российскую национальную команду допустят до международных соревнований, то он уйдёт из команды МИР РПЛ, так как есть договорённость.

Напомним, Валерий Карпин и Александр Мостовой вместе выступали за московский «Спартак», а также за «Сельту» в испанской Ла Лиге.

На октябрьском сборе сборная России обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0, а 16 октября сыграет со сборной Кении в Турции. Кроме того, «Ростов» под руководством Карпина после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на 14-й позиции с десятью очками.