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Мостовой: слова Карпина? Мне очень смешно, правду никто не любит

Мостовой: слова Карпина? Мне очень смешно, правду никто не любит
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Мне просто очень смешно. Где Карпин увидел здесь критику? Просто никто не любит правду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Карпин заявил, что ему смешно от слов Мостового про то, что совмещение работы в сборной и «Ростове» неприемлемы. Наставник команд также уточнил, что когда российскую национальную команду допустят до международных соревнований, то он уйдёт из команды МИР РПЛ, так как есть договорённость.

Напомним, Валерий Карпин и Александр Мостовой вместе выступали за московский «Спартак», а также за «Сельту» в испанской Ла Лиге.

На октябрьском сборе сборная России обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0, а 16 октября сыграет со сборной Кении в Турции. Кроме того, «Ростов» под руководством Карпина после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на 14-й позиции с десятью очками.

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