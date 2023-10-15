Игрок «Баварии» Мазрауи поддержал Палестину

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Защитник немецкой «Баварии» и сборной Марокко Нуссайр Мазрауи поддержал Палестину.

«Боже, помоги нашим угнетённым братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть исцелит их раны.

Мы разделяем вашу боль и поддерживаем вас. Игроки и тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют вам все свои бонусы за матчи до Кубка Африки.

Наши сердца – со всеми жертвами. Мы обещаем организовать больше гуманитарных инициатив. Марокко объединяет нас», — написал Мазруи в «Инстаграме» *.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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