Ибрагимович — о Лукаку в «Роме»: Ромелу в городе Папы Римского? Он играет во имя моё?

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о переходе форварда Ромелу Лукаку в «Рому» на правах аренды, а также вспомнил их столкновение с бельгийцем во время матча «Милана» и «Интера» в 2021 году.

«Лукаку отправился в город Папы Римского? Это значит, он играет во имя моё, да? Я играл с Ромелу в «Манчестер Юнайтед», но когда произошла наша стычка в 2021 году, он уже был другим человеком. У Италии есть один недостаток: она заставляет тебя становиться тем, кем ты не являешься. Его заставили думать, что он другой человек. Ромелу — не плохой парень. Я просто был удивлён ситуацией, потому что это был не он. Эта шутка больше в моём стиле, чем в его», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.