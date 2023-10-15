Сборная Испании одержала победу над Норвегией и досрочно прошла на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы A встретились сборные Норвегии и Испании. Игра прошла в Осло на стадионе «Уллевол». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Испания обыграла Норвегию со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник гостей Гави открыл счёт в матче, выведя Испанию вперёд. До конца матча у испанцев были моменты для того, чтобы забить ещё один мяч, но они так и не смогли это сделать. Счёт встречи остался прежним, Испания одержала минимальную победу со счётом 1:0.

Теперь после шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании набрала 15 очков и занимает первое место в группе A. В свою очередь, после семи игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Норвегии заработала десять очков и располагается на третьей строчке. Отметим, что этот результат вывел на Евро не только Испанию, но и Шотландию, у которой тоже 15 очков за шесть игр.