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Хорватия неожиданно проиграла Уэльсу в матче отбора на Евро-2024

Хорватия неожиданно проиграла Уэльсу в матче отбора на Евро-2024
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Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы D встретились сборные Уэльса и Хорватии. Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Уэльс неожиданно обыграл Хорватию со счётом 2:1.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Гарри Уилсон с передачи Дэвида Брукса открыл счёт в матче, выведя Уэльс вперёд. Вскоре, на 60-й минуте, Гарри Уилсон с передачи Дэниела Джеймса забил свой второй мяч во встрече, офомив дубль и удвоив преимущество хозяев. На 75-й минуте Марко Пашалич отыграл один мяч, но этого было недостаточно — Хорватия неожиданно проиграла Уэльсу со счётом 1:2.

Таким образом, после шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Уэльса набрала 10 очков и занимает второе место в группе D. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Хорватии заработала также десять очков и располагается на третьей строчке.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Уилсон – 47'     2:0 Уилсон – 60'     2:1 Пашалич – 75'    
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