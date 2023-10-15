Тренер «Ростова» Осинов: у нас судьи безрукие и безглазые что ли? Квалификация такая

Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказался о неудачных выступлениях команды в нынешнем сезоне, а также согласился с критикой главного тренера южан Валерия Карпина в адрес российского судейства.

«В чём причина настолько разных результатов нынешнего сезона в сравнении с прошлым? В последних матчах мы неплохо играли, но не хватает фарта. Посмотрите, выигрываем 2:0, наверное, любая другая команда не упустила бы победу, но нам в этом году не везёт. За последние четыре матча трижды вели 2:0, но упускали, а «Краснодару» даже умудрились проиграть. Что тут можно сказать.

В прошлом году везло, а сейчас многое не получается. У нас геолокация непонятно какая, мы добираемся непонятно как. Все команды, кто к нам раз приедет, плачутся, как вы ездите. Но вот так мы ездим. Можно сказать, что это отмазки, но, понятно, что всем тяжело. Что делать, мы живём в таком регионе, что у нас аэропорт закрыт. Просто не везёт. Может, этот нефарт уйдёт от нас и всё будет хорошо.

Согласен ли я с критикой судейства Валерием Карпиным? Я не хочу это обсуждать. Если Валерий Георгиевич сказал, значит, так и есть. Я не лезу в это, не люблю обсуждать судейство. У нас в каждой игре ВАР есть, если мы даже с ним умудряемся совершать ошибки, то тогда о чём вообще говорить. У нас безрукие и безглазые судьи что ли? Значит, квалификация арбитров такая, раз они умудряются так судить», — приводит слова Осинова Legalbet.

На данный момент после 11 сыгранных матчей МИР РПЛ «Ростов» располагается на 14-й строчке с десятью очками.