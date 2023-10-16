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Месси покинул сборную Аргентины, чтобы отпраздновать День матери

Месси покинул сборную Аргентины, чтобы отпраздновать День матери
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Футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси покинул национальную команду и отправился в Росарио, чтобы отпраздновать День матери, сообщает Legaceta.

Сегодня в полдень Лионель Месси приземлился в родном Росарио, чтобы провести день со своей матерью Селией Марией Куччиттини.

Утром игрок «Интер Майами» тренировался со сборной Аргентины, восстанавливая физическое состояние, чтобы попытаться сыграть с самого начала в матче со сборной Перу 17 октября. Завершив работу с Альбиселесте, Лео отправился на своём частном самолете в город Санта-Фе, чтобы отпраздновать это событие со своей семьей.

В ближайшие несколько часов Месси вернётся в Эсейсу 16 октября, чтобы провести последнюю тренировку перед поединком с Перу.

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Источник: Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» сезона-2022/2023
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