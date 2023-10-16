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Источник: Руслан Литвинов занимается в общей группе «Спартака», вернувшись после травмы

Источник: Руслан Литвинов занимается в общей группе «Спартака», вернувшись после травмы
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов вернулся к занятиям в общей тренировочной группе красно-белых, восстановившись от травмы. Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, ранее Литвинов вышел на замену в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:2). Главный тренер сборной России Валерий Карпин 10 октября заявил, что «Спартак» попросил не вызывать Руслана в национальную команду по состоянию здоровья. Ещё раньше, 16 сентября, Руслан Литвинов не смог принять участие в матче РПЛ с «Сочи» из-за травмы, сыграв перед этим все 90 минут за национальную команду, что вызвало возмущение у главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов провёл десять матчей в составе красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых он отдал один результативный пас.

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