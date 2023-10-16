Гави — о выходе сборной Испании на Евро-2024: наша работа окупилась

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави прокомментировал победу в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Норвегии (1:0) и досрочный выход испанской сборной в финальную часть турнира.

«Я очень доволен нашими результатами. Мы играли очень хорошо, и наша работа окупилась. Хочу поздравить всех товарищей по команде с выходом на Евро. Победить Норвегию в выездном матче было непросто, они хороши на своём поле», — приводит слова Гави Mundo Deportivo со ссылкой на Teledeporte.

Напомним, матч отборочного турнира Евро-2024 Норвегия — Испания прошёл на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Единственный гол в этой встрече забил Гави. После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании набрала 15 очков и занимает первое место в группе A.