Bild: Мазрауи должен дистанцироваться от кровавых дел ХАМАС. Он больше не сможет играть

Немецкое издание Bild раскритиковало защитника «Баварии» Нуссайра Мазрауи за поддержку Палестины.

«Бундеслига планирует провести в предстоящий игровой день акцию памяти жертв террора ХАМАС. Мыслимо ли, чтобы в этот момент на поле находился игрок, поддерживающий этот террор? Массовую гибель невинных людей?

Вот почему футболист «Баварии» Мазрауи должен чётко дистанцироваться от кровавых дел ХАМАС. И объясните, почему он приветствует лозунги ненависти из статьи, призывающей к уничтожению Израиля.

Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться, то больше не сможет играть в лиге. Затем должны быть последствия со стороны футбольного клуба «Бавария», чей президент-еврей Курт Ландауэр однажды был вынужден бежать от нацистов.

Футболистам не обязательно быть святыми, но они являются примером для подражания для детей и молодёжи, хотят они этого или нет».

Напомним, марокканский защитник Мазрауи в социальной сети поддержал Палестину.