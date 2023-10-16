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Экс-игрок Израиля Ават оскорбил Бензема за слова о несправедливых бомбардировках Палестины

Бывший вратарь сборной Израиля Дуду Ават был возмущен словами нападающего саудовского «Аль-Иттихада», бывшего игрока сборной Франции и мадридского «Реала» Карима Бензема, назвавшего бомбардировки с израильской стороны несправедливыми. Ават опубликовал пост, в котором оскорбил Бензема на пяти разных языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.

«Ты настоящий сукин сын!», — написал Ават в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Ранее бывший игрок лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и сборной Германии Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.