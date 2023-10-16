Тренер «Ариса»: не знаю, хочет ли Кокорин вернуться в сборную и хочет ли этого Карпин

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о шансах 32-летнего нападающего Александра Кокорина вернуться в сборную России, а также поделился мнением о мыслях главного тренера сборной Валерия Карпина на этот счёт.

«Честно, я не знаю, хочет ли Кокорин вернуться. Думаю, это сейчас не основная цель. У тренера сборной тоже, наверное, другие намерения – он смотрит на других футболистов. Не знаю, насколько это интересно Саше и сборной России», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, 12 октября сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт сегодня, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.