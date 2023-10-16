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Монтелла: я первый иностранный тренер сборной Турции, прошедший отбор на Евро

Монтелла: я первый иностранный тренер сборной Турции, прошедший отбор на Евро
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о победе в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Латвии (4:0). По итогам встречи сборная Турции обеспечила себе путёвку на Евро. Монтелла руководил командой во второй игре.

«Очень рад, что сегодня вечером мы прошли квалификацию этой победой. Я, пожалуй, самый счастливый тренер в мире сейчас. Поэтому сначала получу удовольствие, а потом мы сразу же продолжим подготовку.

Очень горжусь игрой своих игроков и тем, как они вели игру. И я также хочу сказать, что немного горжусь и собой тоже. Я первый иностранный тренер сборной Турции, прошедший отбор на чемпионат Европы», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

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