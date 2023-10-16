Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о своём переходе в «Барселону»

«Переход в «Барселону» был мечтой каждого в то время. В «Интере» я отдал всё и хотел расти и совершенствоваться. Первые полгода прошли хорошо, потом настроение и мысли изменились.

В «Барсе» я переживал непростое время, тренер хотел продать меня любой ценой. Мы играли с «Миланом», и Роналдиньо сказал мне: «пойдём с нами после матча». Галлиани приехал ко мне домой, чтобы убедить меня. С Берлускони у меня были хорошие отношения, он дал мне возможность снова улыбаться», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».