Нагельсман оценил первый матч сборной Германии под его руководством

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил первый матч национальной команды под его руководством.

«Было очень важно увидеть, как мы отреагируем на пропущенный мяч. Парни показали очень хорошую игру. В первой половине у нас было не так много шансов, не могли взломать их оборону. Если же брать итог матча, то мы заслуженно победили», – приводит слова Нагельсмана Bild.

15 октября сборная Германии обыграла в гостях команду США в товарищеском матче. Встреча закончилась победой немцев со счётом 3:1. У гостей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала. Единственным голом в составе сборной США отметился Кристиан Пулишич.

18 октября сборная Германии встретится с национальной командой Мексики.