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«Лёгкой точно эта победа не была». Тренер ЖФК ЦСКА — о финале Кубка России с «Зенитом»

«Лёгкой точно эта победа не была». Тренер ЖФК ЦСКА — о финале Кубка России с «Зенитом»
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Главный тренер ЖФК ЦСКА Максим Зиновьев прокомментировал победу в финале Кубка России с «Зенитом» (4:1).

«Кто-то скажет, что это была одна из самых простых игр в противостоянии ЦСКА и «Зенита»? Конечно, нет. Понимали прекрасно, и в первом тайме чувствовался этот нерв, что тот, кто забьёт первым гол, получит серьёзное преимущество. Мы его забили, но, к сожалению, получили гол, который можно назвать лёгким для «Зенита». Тем не менее после этого включились, нашли в себе силы не только повести в счёте, но и развить преимущество. Поэтому лёгкой точно эта победа не была.

В какой момент стало понятно, что трофей наш? Когда свистнули, наверно. Понятно, что после трёх был момент, когда мы должны были доводить матч до логического завершения. Но всё равно понимаем, что в этой ситуации 3:2 — о будет совершенно другая концовка и прочее. Когда третий, четвёртый забили, уже понимали, что «Зенит» вряд ли отыграется», — сказал Зиновьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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