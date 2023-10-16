Защитник немецкой «Баварии» и сборной Марокко Нуссайр Мазрауи объяснил свою позицию по конфликту между Израилем и Палестиной.

«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю. Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости. Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.

Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идёт не о том, что думаю я или что думаете вы – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди. Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно.

Наконец, я хочу сказать, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – приводит слова Мазрауи Bayern&Germany в соцсетях.