Лука Модрич провёл 1000-й матч в профессиональной карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич достиг отметки в 1000 сыгранных матчей.

Как сообщает Madrid Xtra в соцсетях, для 38-летнего хорватского футболиста матч со сборной Уэльса стал юбилейным. Футболист вышел в стартовом составе национальной команды Хорватии.

15 октября в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы D встретились сборные Уэльса и Хорватии. Уэльс обыграл Хорватию со счётом 2:1.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.