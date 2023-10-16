Директор «Аль-Насра» объяснил переходы известных игроков в саудовские клубы

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар высказался о переходах футболистов в саудовскую лигу.

«Факт в том, что деньги имеют значение. Всем нужны деньги, чтобы жить лучше. Если у футболистов есть возможность уехать в Саудовскую Аравию, то почему бы её не рассмотреть?

Лига Саудовской Аравии сделала большой скачок в качестве сейчас, благодаря игрокам, которые недавно присоединились к ней. Но и раньше это была сильная лига. Была и хорошая сборная Саудовской Аравии. В 2018 году она проиграли первый матч чемпионата мира с Россией со счётом 0:5. В 2022-м в Дохе они обыграли Аргентину на групповом этапе. Уровень саудовских футболистов растёт.

Не то чтобы здесь были хороши только иностранные звезды. Это далеко не так. Саудовская лига развивается. Это убеждает футболистов. Наша лига очень хорошая», — сказал Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.