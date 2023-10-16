«Будем бороться за то, чтобы оказаться на вершине». Тренер Испании де ла Фуэнте — о Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о досрочном выходе команды на чемпионат Европы 2024 года. Вчера, 15 октября, испанцы обыграли Норвегию со счётом 1:0.

«Мы увидим, на каком уровне мы находимся, когда состоится Евро. Я чрезвычайно оптимистичен, и мы будем бороться за то, чтобы оказаться на вершине. Есть возможности для совершенствования, но задачи и требования растут», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании занимает первое место в группе А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда набрала 15 очков после шести матчей. На второй строчке находится Шотландия, которая тоже заработала 15 очков. Испания в ноябре сыграет с Кипром и Грузией.