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«Будем бороться за то, чтобы оказаться на вершине». Тренер Испании де ла Фуэнте — о Евро

«Будем бороться за то, чтобы оказаться на вершине». Тренер Испании де ла Фуэнте — о Евро
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о досрочном выходе команды на чемпионат Европы 2024 года. Вчера, 15 октября, испанцы обыграли Норвегию со счётом 1:0.

«Мы увидим, на каком уровне мы находимся, когда состоится Евро. Я чрезвычайно оптимистичен, и мы будем бороться за то, чтобы оказаться на вершине. Есть возможности для совершенствования, но задачи и требования растут», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании занимает первое место в группе А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда набрала 15 очков после шести матчей. На второй строчке находится Шотландия, которая тоже заработала 15 очков. Испания в ноябре сыграет с Кипром и Грузией.

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