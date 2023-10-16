Бен Дэвис: мы набрали четыре очка за два матча с Хорватией — это дорогого стоит

Капитан сборной Уэльса Бен Дэвис прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Хорватии (2:1).

«Я очень горжусь – для нас это отличный результат. Мы знали, что сегодня вечером нам было необходимо добиться результата. Мы выстояли и показали хороший футбол, и было приятно получить награду за наши усилия.

Мы с самого начала включились на полную мощность, но оставались сплоченными и организованными. Мы заранее знали, что обладаем таким качеством. Мы сыграли с командой с лучшим посевом в группе и набрали за два матча четыре очка — это дорогого стоит», — приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Сборная Уэльса занимает второе место в группе D, набрав 10 очков за шесть матчей. Хорватия (10) располагается на третьей строчке. Лидирует Турция (16).