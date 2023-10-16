Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в ворота Словакии и помог своей национальной команде досрочно оформить путёвку на Евро-2024.

Для португальского футболиста дубль в этой встрече стал 153-м по счёту за карьеру. По этому показателю Криштиану Роналду всё ещё отстает от Лионеля Месси, у которого 156 дублей.

Однако если посчитать количество матчей с двумя и более голами, то Роналду опережает Месси — 216 против 213.

Напомним, 13 октября национальная команда Португалии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2 в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. После семи туров португальцы набрали 21 очко и занимают первое место в группе J.