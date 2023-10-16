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Директор «Аль-Насра» рассказал, чем его удивил Криштиану Роналду

Директор «Аль-Насра» рассказал, чем его удивил Криштиану Роналду
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Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар рассказал, чем его впечатлил нападающий команды Криштиану Роналду.

«Больше всего меня впечатляет его преданность карьере. Уровень профессионализма, который он демонстрирует каждую минуту в клубе и за его пределами. Вся инфраструктура, которую он создаёт у себя дома, чтобы наилучшим образом восстанавливаться, чтобы быть в наилучшем состоянии каждую игру.

Меня также поражает, насколько он прост в общении с охранниками, другими игроками, со всеми в клубе. Он также конкурентоспособен. А такие игроки любят побеждать. В команде видят рядом с собой человека, который может помочь им победить.

Уровень очень высокий. Иногда это может быть некомфортно. Но в конечном итоге речь идёт о результатах. Нужно быть очень сильным психологически, чтобы большую часть времени выступать на лучшем уровне», — сказал Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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