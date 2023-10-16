Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает возможность проведения прощального матча Карима Бензема

«Реал» рассматривает возможность проведения прощального матча Карима Бензема
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал» может организовать прощальный матч для французского нападающего Карима Бензема.

Как сообщает Marca, мадридский клуб планирует организовать товарищеский матч с «Аль-Иттихадом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу», чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что форвард сохранил тёплые отношения с бывшими партнерами по «Реалу» и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.

Напомним, французский нападающий перешёл в команду из Саудовской Аравии из «Реала» в летнее трансферное окно. 35-летний форвард решил покинуть испанский клуб, в составе которого выиграл «Золотой мяч». С «Реалом» Бензема также стал четырёхкратным чемпионом Испании и пять раз выиграл Лигу чемпионов. «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Карим Бензема выступил в поддержку Палестины, назвав бомбардировки Израиля несправедливыми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android