«Реал» рассматривает возможность проведения прощального матча Карима Бензема

«Реал» может организовать прощальный матч для французского нападающего Карима Бензема.

Как сообщает Marca, мадридский клуб планирует организовать товарищеский матч с «Аль-Иттихадом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу», чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что форвард сохранил тёплые отношения с бывшими партнерами по «Реалу» и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.

Напомним, французский нападающий перешёл в команду из Саудовской Аравии из «Реала» в летнее трансферное окно. 35-летний форвард решил покинуть испанский клуб, в составе которого выиграл «Золотой мяч». С «Реалом» Бензема также стал четырёхкратным чемпионом Испании и пять раз выиграл Лигу чемпионов. «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.