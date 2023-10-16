Киран Триппьер: страшно, что Беллингему всего 20 лет

Капитан «Ньюкасла», крайний защитник Киран Триппьер рассказал о своём партнёре по сборной Англии, полузащитнике Джуде Беллингеме из «Реала».

«В таком молодом возрасте, со зрелостью, качеством и агрессией, которыми он обладает, он пугает.

Вы видите, что он играет свободно. Футболисты, которые с ним играют, сделают его ещё лучше. Страшно то, что ему всего 20 лет», — приводит слова Триппьера Mirror.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего англичанина в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.