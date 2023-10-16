Пирс Морган: нужно было уволить тен Хага и сделать Роналду капитаном «МЮ»

Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал тот факт, что у форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 46 результативных действий в 42 матчах в 2023 году.

«Но он якобы был «проблемой» в «МЮ». Надо было уволить тен Хага и сделать его капитаном», — написал Морган в соцсетях.

Напомним, в октябре 2022-го футболист не попал в заявку на матч с «Челси» после того, как демонстративно ушёл в раздевалку ещё до финального свистка в игре с «Тоттенхэмом», поскольку не попал в стартовый состав и не вышел не замену.

После этого нападающий вернулся в состав и даже был капитаном в одном из матчей.

Через несколько недель вышло интервью Роналду Пирсу Моргану, в котором он сообщил, что «меня сделали белой вороной в клубе», и что «я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне». В этом же интервью он высказался о владельцах «МЮ», заявив, что они не беспокоятся о команде.

В конце ноября стало известно, что клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию, а уже зимой Криштиану перешёл в «Аль-Наср».