Украинский голкипер Трубин сравнил своего товарища по сборной с Месси и Беллингемом

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал гол Александра Караваева в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).

«Самым сложным для нас был период после забитого мяча. Последние 10—15 минут первого тайма было очень тяжело. И в начале второй половины, когда македонцы давили на нас, ведь им нечего было терять. Хорошо, что мы выдержали. Впрочем, были и у нас моменты, а Караваев вообще я не знаю… Месси? Или кто? Может, Беллингем? Когда Александр был с мячом и классно его прокинул, думаю, супер.

Думал, что он будет его удерживать, чтобы прошло время, а Караваев пробил. Подумал: «Куда ты бьёшь?» А он посмотрел, что вратаря нет. Это футбольный интеллект. Очень классный уровень. И хорошо, что вышедший на замену игрок в последние минуты отработал по максимуму. Это и есть команда, когда каждый выкладывается полностью. Только так приходит успех. Это и есть сборная Украины.

Сейчас есть немного времени порадоваться. Хорошо, что игра была не поздно вечером, так что будет больше возможностей восстановиться. Завтра уже следует забывать эту победу, выходить из состояния эйфории и готовиться дальше. Впереди два важных матча, и всё зависит только от нас», — приводит слова Трубина официальный сайт УАФ.