Нападающий Эрик Шупо-Мотинг близок к уходу из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Kicker. По информации источника, роль 34-летнего нападающего в команде снизилась, хотя его всё ещё ценят.

Основным нападающим в нынешнем сезоне стал Гарри Кейн. Ему на подмену есть 18-летний Мэтис Тель.

Шупо-Мотинг перешёл в «Баварию» в октябре 2020 года в статусе свободного агента. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает камерунца в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг сыграл девять матчей во всех турнирах и забил два мяча.

За три сезона в «Баварии» нападающий выиграл три чемпионства, один Суперкубок и один клубный чемпионат мира. Всего за карьеру Шупо-Мотинг выиграл десять трофеев.