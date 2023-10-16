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Радимов: жду качественной игры в атаке от России в матче с Кенией

Радимов: жду качественной игры в атаке от России в матче с Кенией
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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении.

«Перемены в составе Карпин анонсировал, сказав, что выйдет только Баринов из того состава, который играл в предыдущем матче. В сборной собраны квалифицированные футболисты. Я так понимаю, что это лучшие футболисты на данный момент. Я жду качественного футбола в атаке. Жду того же прессинга и скоростей, которые были большую часть матча с Камеруном. Хочется, чтобы подтвердили то, что произошло в матче с Камеруном. Неважно, кто выйдет, хочется, чтобы сама система игры осталась такой же», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Товарищеская встреча между национальными командами России и Кении состоится 16 октября в Турции.

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