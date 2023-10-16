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«Зенит» интересуется 18-летним нападающим «Црвены Звезды» Миятовичем

«Зенит» интересуется 18-летним нападающим «Црвены Звезды» Миятовичем
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«Зенит» проявляет интерес к 18-летнему нападающему сербской «Црвены Звезды» Йовану Миятовичу. Об этом сообщает Sportske Vesti.

По информации источника, на данном этапе официальных контактов между клубами не было, а поэтому неизвестно, сколько «Зенит» сможет предложить «Црвене Звезде» за талантливого футболиста. В нынешнем сезоне Миятович провёл четыре матча в рамках чемпионата Сербии и забил один гол. Кроме того, 18-летний серб дважды отличился в матчах Юношеской лиги УЕФА, поразив ворота «Манчестер Сити» U19 и «Янг Бойз» U19.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость универсального игрока, способного сыграть на флангах и на острие атаки, в € 1,8 млн. Напомним, летом «Зенит» приобрёл у «Црвены Звезды» 22-летнего защитника Эраковича.

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