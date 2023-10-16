Агент Фаджоли: Николо страдает лудоманией и пройдёт курс лечения

Агент полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал о причине, из-за которой его клиент начал играть на ставках.

«Никаких злоупотреблений, мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о случившимся и о том, что Николо страдает игровой зависимостью и пройдёт соответствующий курс лечения. Эта проблема возникла ещё до того, как я стал его агентом. Мы стали сотрудничать летом и, несмотря на сложившуюся ситуацию, приняли решение не отказываться от игрока», — приводит слова агента Фаджоли журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Фаджоли заключит сделку со следствием для того, чтобы избежать серьёзного наказания за игру на ставках.