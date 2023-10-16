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Деку: ещё не разговаривал с де Йонгом о продлении контракта, но хочу, чтобы он остался

Деку: ещё не разговаривал с де Йонгом о продлении контракта, но хочу, чтобы он остался
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию относительно нового контракта полузащитника каталонского клуба Френки де Йонга.

«Я отправил несколько сообщений его агентам, которых не знал, для того, чтобы установить с ними контакт. Но мы ещё не говорили с Френки о продлении контракта. Единственный наш разговор был о том, чтобы познакомиться после моего назначения. Френки нравится клубу, как и Педри, Араухо, Гави, Гюндоган. Это игроки, которые могут пробыть в клубе ещё довольно много лет. Де Йонг находится в идеальном возрасте как футболист и играет на отличном уровне. Вот почему мы хотим, чтобы он оставался в команде ещё несколько лет», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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