Деку: ещё не разговаривал с де Йонгом о продлении контракта, но хочу, чтобы он остался

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию относительно нового контракта полузащитника каталонского клуба Френки де Йонга.

«Я отправил несколько сообщений его агентам, которых не знал, для того, чтобы установить с ними контакт. Но мы ещё не говорили с Френки о продлении контракта. Единственный наш разговор был о том, чтобы познакомиться после моего назначения. Френки нравится клубу, как и Педри, Араухо, Гави, Гюндоган. Это игроки, которые могут пробыть в клубе ещё довольно много лет. Де Йонг находится в идеальном возрасте как футболист и играет на отличном уровне. Вот почему мы хотим, чтобы он оставался в команде ещё несколько лет», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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