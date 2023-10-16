Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Спартак», если бы такое предложение возникло.

«Если продолжать о том, как отреагировали друзья [на назначение в «Спартак» из Суботицы], то они понимают, что здешний «Спартак» — не московский. С Гариком Денисовым, Володей Быстровым продолжаем хорошо общаться. Но сюда ещё никто не приезжал. На октябрьский матч с «Партизаном» друзья должны навестить, если получится.

Соглашусь ли возглавить московский «Спартак», если однажды предложат? Очень сложный вопрос. На данный момент этого себе не представляю. И не думаю, что такая история возникнет», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».