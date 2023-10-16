Кубо: перед матчем с «Юнайтед» Сильва сказал, что, если обыграем их, он угостит нас ужином

Японский полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо поделился историей о том, как экс-хавбек команды из Сан-Себастьяна Давид Сильва мотивировал остальных игроков перед матчем минувшего розыгрыша Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Я помню, как Маг (прозвище Давида Сильвы. — Прим. «Чемпионата») сказал нам, что если мы обыграем «Манчестер Юнайтед», то он пригласит команду на ужин. Обычно он так не делает, поэтому этот эпизод заставил меня прочувствовать градус соперничества между «Сити» и «Юнайтед». На тот момент «красные дьяволы» были на голову сильнее нас, но благодаря обещанию Давида сводить нас на ужин мы победили в том матче», — приводит слова Кубо Marca.

Напомним, «Реал Сосьедад» играл с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — домашнем стадионе «красных дьяволов».

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