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«Юнайтед» усилит меры безопасности на «Олд Траффорд» из-за протестных акций болельщиков

«Юнайтед» усилит меры безопасности на «Олд Траффорд» из-за протестных акций болельщиков
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В «Манчестер Юнайтед» планируют усилить меры безопасности на домашнем стадионе «Олд Траффорд» из-за возможных акций протеста болельщиков, связанных с тем, что многолетние владельцы клуба Глэйзеры продолжат руководить им даже после продажи части его акций. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, подобные акции должны произойти в следующий вторник, 24 октября, во время матча Лиги чемпионов, в котором «красные дьяволы» сыграют с «Копенгагеном», а также 29 октября во время встречи с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Полиция Манчестера уже уведомлена о сложившейся ситуации и готова оказать клубу необходимую помощь.

Напомним, после восьми туров АПЛ команда тен Хага набрала 12 очков и на текущий момент занимает десятое место в чемпионате.

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