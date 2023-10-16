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Россия — Кения, 16 октября: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Россия — Кения: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 16 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча пройдёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

В последних четырёх матчах национальная команда России добилась одной победы при двух поражениях и одной ничьей. 12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сдвоенном противостоянии с командой Египта U23 была зафиксирована одна ничья (1:1) и поражение (1:2). Сборная Кении в своей последней игре — с Южным Суданом — потерпела поражение с минимальным счётом. Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.

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