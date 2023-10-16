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Защитник «Реала» Карвахаль — о Гави: он жемчужина. Больше нечего к этому добавить

Защитник «Реала» Карвахаль — о Гави: он жемчужина. Больше нечего к этому добавить
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Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о полузащитнике «Фурия роха» и «Барселоны» Гави.

«Его легко оценить, ведь он жемчужина. В свои 19 лет он выступает и за «Барселону», и за сборную. Больше нечего к этому добавить. Он заслужил это своей работой, ему никто ничего не дарил. Если он останется в сборной, то только потому, что его хорошая игра даёт такую возможность», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 15 октября, в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании обыграла национальную команду Норвегии со счётом 1:0. Единственный гол испанцев забил Гави, отличившись на 49-й минуте матча.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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