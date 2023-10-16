Экс-игрок «Милана» Альбертини: совершили ошибку, сделав ставку? Отвечайте за это!

Бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини прокомментировал ситуацию с тем, что несколько итальянских футболистов были уличены в совершении нелегальных ставок.

«Мы имеем дело с поколением неподготовленных парней. Они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими и впадают в искушение. Когда ты пользуешься социальными сетями и интернетом, но не имеешь необходимого уровня образования, то шанс, что ты совершишь глупость, возрастает. Говорю это вам как отец 22-летнего парня.

Существуют кодифицированные правила и санкции. Нужно брать на себя персональную ответственность, но не поддаваться чувству вины раньше времени. Мы рассуждаем об очень серьёзных вещах. Надеюсь, что ребята, оказавшиеся в этой ситуации, смогут прояснить свои позиции и скоро вернутся на поле. Неправильно наслаждаться горем других людей. Тем не менее тот, кто совершил ошибку, должен ответить за это», — приводит слова Альбертини Juventus News 24.